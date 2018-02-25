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Поэма «Храм из костей» Стивена Кинга получит экранизацию

Как отмечается в издании Deadline, режиссер Дэвид Эйр продюсер Крис Лонг займутся экранизацией поэмы «Храм из костей», которая была написана Стивеном Кингом. Так двух специалистов можно знать по таким работам как «Отряд самоубийц» и «Мистер Мерседес» соответственно.

Поэма «Храм из костей» Стивена Кинга получит экранизацию


Известно, что права на этот проект находятся у компании Cedar Park Entertainment, при этом еще никто не раскрыл даты выхода сериала, а также актерский состав.

Стоит отметить, что само произведение было написано Кингом еще в 60-е годы прошлого столетия. «Храм из костей» занесен в сборник под названием «Лавка дурных снов». В основе рассказа лежит история об экспедиции 32 человек, в рамках которой они собирались отыскать таинственный храм.

Примечательно, что сейчас ведется работа над еще одним проектом под названием «Касл-Рок» , который будет основываться на работах писателя.
Общество / Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:30
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