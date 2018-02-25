Данилко в прямом эфире украинского отбора на «Евровидение» попросил охрану вывести одного из зрителей и послал его матом

Инцидент случился, из-за того, что Tayanna заподозрили в использовании фонограммы для своего выступления. Андрей Данилко решил в прямом эфире выяснить, так ли это на самом деле. Tayanna такую информацию отрицала.За конкурсантку заступилась Джамала, но Данилко все равно хотел услышать доказательства. Такая настойчивость очень не понравилась одному из зрителей. По некоторым данные это был администратор Tayanna , и он начал бурно реагировать на слова Андрея Данилко. Член жюри не стал отмалчиваться и ответил зрителю матом в прямом эфире, а после этого попросил охрану вывести бурно реагирующего зрителя.