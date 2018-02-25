На MWC 2018 представят смартфон Energizer Power Max P490S с четырьмя камерами

В аппаратной основе устройства лежит процессор MediaTek MT6739, который получил два ядра с частотой 1,3 ГГц. Также к чипу прилагается графический ускоритель IMG GE8100. Что касается заявленных четырех камер, то такая модификация стала возможной благодаря использованию сдвоенных камер. Основной модуль оснащается двумя сенсорами 8 и 0,3 Мп, а фронтальная камера имеет датчики на 5 и 0,3 Мп.Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, на встроенном накопителе 16 Гб свободного пространства. Диагональ полноразмерного дисплея 4,95 дюйма, при этом разрешение его 960 на 480 пикселей. Помимо этого в смартфоне Energizer Power Max P490S присутствует аккумулятор на 4 тысячи мАч и программная платформа Android 8.0. С его помощью пользователи смогут пользоваться связью 4G.