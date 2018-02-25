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На MWC 2018 представят смартфон Energizer Power Max P490S с четырьмя камерами

Стало известно, что производитель аккумуляторов, компания Energizer, в рамках выставки MWC 2018 собирается представить еще один свой смартфон Power Max P490S. Сообщается, что девайс получил четыре камеры и полноразмерный экран.

На MWC 2018 представят смартфон Energizer Power Max P490S с четырьмя камерами


В аппаратной основе устройства лежит процессор MediaTek MT6739, который получил два ядра с частотой 1,3 ГГц. Также к чипу прилагается графический ускоритель IMG GE8100. Что касается заявленных четырех камер, то такая модификация стала возможной благодаря использованию сдвоенных камер. Основной модуль оснащается двумя сенсорами 8 и 0,3 Мп, а фронтальная камера имеет датчики на 5 и 0,3 Мп.

Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, на встроенном накопителе 16 Гб свободного пространства. Диагональ полноразмерного дисплея 4,95 дюйма, при этом разрешение его 960 на 480 пикселей. Помимо этого в смартфоне Energizer Power Max P490S присутствует аккумулятор на 4 тысячи мАч и программная платформа Android 8.0. С его помощью пользователи смогут пользоваться связью 4G.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00
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