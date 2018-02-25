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Google во все мессенджеры добавит функцию «умных ответов»

Google во все популярные среди пользователей мессенджеры планирует добавить функцию «умных ответов.

Google во все мессенджеры добавит функцию «умных ответов»


Сервисы, предназначенные для общения юзеров уже в скором времени пополнятся новой нужной опцией «умных ответов» от компании Google непосредственно по типу известного приложения Inbox. Такого рода функция была изначально включена в Allo, а также Gmail. В настоящее время запустили уже тест с предложением для потенциальных пользователей смартфонов на операционной системе Android. Согласно описанию Reply, данная новая функция поступит в мессенджеры WeChat «умные ответы», Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, Line.

Следует заметить, что приложение осуществляет работу при учёте геолокации пользователя. Оно отслеживает события, которые запланированы в календаре. Благодаря этому система выдаёт максимально подходящие ответы. Наряду с этим в мессенджерах должна появиться возможность активации такого режима, как «Не беспокоить».
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:40
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