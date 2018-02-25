Google во все мессенджеры добавит функцию «умных ответов»

Сервисы, предназначенные для общения юзеров уже в скором времени пополнятся новой нужной опцией «умных ответов» от компании Google непосредственно по типу известного приложения Inbox. Такого рода функция была изначально включена в Allo, а также Gmail. В настоящее время запустили уже тест с предложением для потенциальных пользователей смартфонов на операционной системе Android. Согласно описанию Reply, данная новая функция поступит в мессенджеры WeChat «умные ответы», Facebook Messenger, WhatsApp, Twitter, Line.Следует заметить, что приложение осуществляет работу при учёте геолокации пользователя. Оно отслеживает события, которые запланированы в календаре. Благодаря этому система выдаёт максимально подходящие ответы. Наряду с этим в мессенджерах должна появиться возможность активации такого режима, как «Не беспокоить».