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Google рассказала, как взломать любой ПК на Windows 10

Представителями Google Project Zero обнаружена критическая уязвимость в ОС Windows 10. В Microsoft за три месяца не смогли исправить найденную брешь. Данные про уязвимость попали в Сеть.

Google рассказала, как взломать любой ПК на Windows 10


Эксперты Google Project Zero пользуются одним правилом. Данные касательно найденной уязвимости в ПО передаются в руки разработчиков. Они за 3 месяца должны устранить её. Если специалисты не могут справиться с брешью системы безопасности, информацию про уязвимость публикуют в открытый доступ. Так это случилось с системой Windows 10. По словам сотрудников Google, найденную в безопасности ОС брешь считают классом Elevation of Privilege. Все опытные хакеры могут обеспечить своё ПО правами администратора, открывающими им доступ ко всем видам действий с ОС Windows 10, включая также майнинг криптовалют.

Сотрудники Microsoft не закрыли в краткие сроки найденную брешь, потому что такой доступ можно получить только в случае прямого воздействия с ПК.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:20
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