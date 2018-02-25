Google рассказала, как взломать любой ПК на Windows 10
Представителями Google Project Zero обнаружена критическая уязвимость в ОС Windows 10. В Microsoft за три месяца не смогли исправить найденную брешь. Данные про уязвимость попали в Сеть.
Эксперты Google Project Zero пользуются одним правилом. Данные касательно найденной уязвимости в ПО передаются в руки разработчиков. Они за 3 месяца должны устранить её. Если специалисты не могут справиться с брешью системы безопасности, информацию про уязвимость публикуют в открытый доступ. Так это случилось с системой Windows 10. По словам сотрудников Google, найденную в безопасности ОС брешь считают классом Elevation of Privilege. Все опытные хакеры могут обеспечить своё ПО правами администратора, открывающими им доступ ко всем видам действий с ОС Windows 10, включая также майнинг криптовалют.
Сотрудники Microsoft не закрыли в краткие сроки найденную брешь, потому что такой доступ можно получить только в случае прямого воздействия с ПК.
Эксперты Google Project Zero пользуются одним правилом. Данные касательно найденной уязвимости в ПО передаются в руки разработчиков. Они за 3 месяца должны устранить её. Если специалисты не могут справиться с брешью системы безопасности, информацию про уязвимость публикуют в открытый доступ. Так это случилось с системой Windows 10. По словам сотрудников Google, найденную в безопасности ОС брешь считают классом Elevation of Privilege. Все опытные хакеры могут обеспечить своё ПО правами администратора, открывающими им доступ ко всем видам действий с ОС Windows 10, включая также майнинг криптовалют.
Сотрудники Microsoft не закрыли в краткие сроки найденную брешь, потому что такой доступ можно получить только в случае прямого воздействия с ПК.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:20