Ирина Салтыкова призналась, что роман с женатым олигархом был лучшим в её жизни

Салтыкова призналась, что длительное время встречалась с бизнесменом, который имел другую семью. Сейчас те отношения певица считает лучшими в её жизни. По словам артистки, после неудачного замужества она отказывалась от любых отношений. Однако всё изменилось спустя четыре года после расторжения брака, когда Ирина познакомилась с очень обеспеченным мужчиной, покорившим её сердце.По словам певицы, их роман закончился из-за глупости. После у артистки был только один серьезный роман, однако поклонник более ценил известность звезды, нежели её саму. В данное время сердце Салтыковой несвободно. Артистка встречается с молодым человеком, с которым хочет обрести простое женское счастье, которое будет длиться до конца жизни.