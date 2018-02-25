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Пользователями сети найдена самая раздражающая всех гифка

Пользователями сети Интернет обнаружена самая раздражающая гифка, причем такого мнения придерживается большая часть Сети. Автор обратившего на себя творения, польский художник Феликс Кончаковски.

Художник из Польши выбрал свое творческое направление в направлении выпуска замкнутых гифок, их еще называют «гифки без конца». Пользователи Интернета, обратили внимание на одно «произведений» творца, а привлекло их внимание определенное отличие от других подобных его многочисленных гифок. Здесь представлен образ фотографии, напоминающей участок карты Google maps. Показ организован так, что зрителям никогда не узнают, что происходит там, внизу, на вечно приближающемся анимированном изображении побережья. В итоге, данная гиф-картинка попала в список топа от Reddit.

Пользователями сети найдена самая раздражающая всех гифка


Общее мнение пользователей Сети едино, при долгом просмотре картинки у каждого начиналась тошнота и скручивало живот. Есть и высказывания, что от заразительного видео «из мозгов получается каша, но оно не теряет от этого своей гениальности». На страницах официального сайта Феликса имеются множественные работы по гифкам из «замкнутых картинок», так же пестрящих ярким разнообразием.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:50
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