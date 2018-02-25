Возле Каира был найден клад с драгоценностями времен Древнего Египта

Крупнейшая раскопка состояла из восьми усыпальниц и около пятидесяти саркофагов. Клад найден был недалеко от Каира. По словам министра по делам древних раскопок Египта: Найденные захоронения были произведены разным временным периодом. Их хозяевами являются чиновники и некие жрецы.Содержимое клада неоднозначно удивило археологов: драгоценные металлы, камни, различные артефакты. Очередное подтверждение богатому на события прошлому. Ученые пришли в заключение, что это является одним из самых крупнейших открытий Египта, в нашу эпоху. Но работа на месте находки займет еще пол десятилетия.