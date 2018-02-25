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В Snapchat ответили пользователям на 1,2 миллиона жалоб про новый дизайн

Разработчиками приложения Snapchat была нарушена тишина. При этом они дали своим пользователям ответ на миллионы жалоб вследствие нового дизайна. В свою очередь компания готовит обновление.

В Snapchat ответили пользователям на 1,2 миллиона жалоб про новый дизайн


Данным заявлением они людям ответили на требование возвратить старый интерфейс приложения. В рамках сайта Change.org для этого создали петицию, которую подписали полтора миллиона человек. В ответе значится, что все нововведения интегрировали с целью заботы касательно пользователей. Разработчики считают, что самые проблемные разделы Discover и «Друзья» со временем будут адаптированы к предпочтениям владельца аккаунта, при этом приложение в плане навигации станет удобнее.

Snapchat заявила, что для iOS и Android вскоре выпустят обновление, которое упростит использование приложения, сделает его интереснее. Специалисты компании отказалась возвращать в данном случае старый дизайн. Вместо этого к нему выпустили инструкцию.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:30
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