Помощник Google к 2018 году получит хинди

Виртуальный помощник Google кроме хинди будет распространяться также на прочие языки, включая тайский, датский, шведский, индонезийский, норвежский, голландский. Google будет включать многоязычный новый режим непосредственно в опциях помощника, при этом позволяя семьям, которые говорят на двух либо более языках, осуществлять общение с ними естественным образом. Стоит отметить, что многоязычный режим позволит потенциальным пользователям Assistant разговаривать больше чем на одном языке.Наряду с этим Google Assistant в ближайшие недели получит также 2 новые функции управления задачами. В свою очередь Google стремится максимально расширить поддержку многоязычных пользователей. К концу 2018 года в Google Assistant должны добавить 22 новых языка.