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Помощник Google к 2018 году получит хинди

Google 23 февраля объявила, что ее помощник будет вскоре доступен на 30 глобальных языках, также включая хинди, достигнув практически 95% всех устройств Android во всём мире.

Помощник Google к 2018 году получит хинди

Виртуальный помощник Google кроме хинди будет распространяться также на прочие языки, включая тайский, датский, шведский, индонезийский, норвежский, голландский. Google будет включать многоязычный новый режим непосредственно в опциях помощника, при этом позволяя семьям, которые говорят на двух либо более языках, осуществлять общение с ними естественным образом. Стоит отметить, что многоязычный режим позволит потенциальным пользователям Assistant разговаривать больше чем на одном языке.

Наряду с этим Google Assistant в ближайшие недели получит также 2 новые функции управления задачами. В свою очередь Google стремится максимально расширить поддержку многоязычных пользователей. К концу 2018 года в Google Assistant должны добавить 22 новых языка.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:20
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