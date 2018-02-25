Помощник Google к 2018 году получит хинди
Google 23 февраля объявила, что ее помощник будет вскоре доступен на 30 глобальных языках, также включая хинди, достигнув практически 95% всех устройств Android во всём мире.
Виртуальный помощник Google кроме хинди будет распространяться также на прочие языки, включая тайский, датский, шведский, индонезийский, норвежский, голландский. Google будет включать многоязычный новый режим непосредственно в опциях помощника, при этом позволяя семьям, которые говорят на двух либо более языках, осуществлять общение с ними естественным образом. Стоит отметить, что многоязычный режим позволит потенциальным пользователям Assistant разговаривать больше чем на одном языке.
Наряду с этим Google Assistant в ближайшие недели получит также 2 новые функции управления задачами. В свою очередь Google стремится максимально расширить поддержку многоязычных пользователей. К концу 2018 года в Google Assistant должны добавить 22 новых языка.
Виртуальный помощник Google кроме хинди будет распространяться также на прочие языки, включая тайский, датский, шведский, индонезийский, норвежский, голландский. Google будет включать многоязычный новый режим непосредственно в опциях помощника, при этом позволяя семьям, которые говорят на двух либо более языках, осуществлять общение с ними естественным образом. Стоит отметить, что многоязычный режим позволит потенциальным пользователям Assistant разговаривать больше чем на одном языке.
Наряду с этим Google Assistant в ближайшие недели получит также 2 новые функции управления задачами. В свою очередь Google стремится максимально расширить поддержку многоязычных пользователей. К концу 2018 года в Google Assistant должны добавить 22 новых языка.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:20