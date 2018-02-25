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Apple устраняет поломку микрофона и готовит к скорому релизу iOS 11.3

Корпорацией Apple на следующей неделе планируется выпуск официальной версии iOS 11.3.

Apple устраняет поломку микрофона и готовит к скорому релизу iOS 11.3

Владельцами iPhone ожидается релиз следующей версии программного обеспечения к середине марта, так как сама корпорация говорила, что это произойдёт весной. Компания Shure отмечает, что это произойдёт раньше. Shure, имеющая мировое имя, для компании Apple делает микрофоны. Когда Apple была выпущена бета-версия программного обеспечения, в сторону «звуковиков» сразу посыпались обвинения касательно плохого качества голосовых записей. По всей видимости купертинцами было дано задание исправить поломку, а также поставить конкретный дедлайн.


Сотрудник техподдержки Shure, опираясь на данную дату, ответил громким заявлением в отношении одной из жалоб. Пока Apple не дала комментарий. Стоит напомнить, что в новой iOS 11.3 владельцев «яблочных» гаджетов ожидает большая информативность, а также 4 персонажа Animoji: дракон, лев, череп, медведь.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:10
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