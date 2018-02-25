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В РФ поступил в продажу профессиональный лазерный 4K проектор BenQ LK970

В РФ в продаже появился профессиональный лазерный проектор типа BenQ LK970 (формат UHD/4K). Контрастность составляет 100 000:1 и яркость 5000 ANSI-люмен.

В РФ поступил в продажу профессиональный лазерный 4K проектор BenQ LK970

BenQ LK970 обеспечивает реалистичность проецируемого изображения при разрешении 4К и высокое качество. Благодаря усовершенствованной современной лазерной технологии проецирования типа BlueCore обеспечивает увеличение качества цветопередачи благодаря двойному цветовому колесу. В проекторе применяется новая технология масштабирований изображений Image Amplifying Technology, увеличивающая качество изображения. За счёт возможности сдвига объектива устройства по горизонтали и вертикали снимается проблема выбора места установки аппарата. BenQ LK970 поддерживается портретный режим, 360 градусное проецирование.

Проектором обеспечивается разрешение проецируемого изображения VGA (640×480) – 4K (3840×2160)‎. BenQ LK970 расценивается в 679 тыс. руб.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:40
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