Супруга Сергея Гармаша вышла за него, несмотря на страх
Актёр Сергей Гармаш поведал в одной из программ, как смог напугать свою будущую супругу. Артист также рассказал, как запретил дочке поступать на актерский факультет. Данный выпуск шоу был посвящен шестидесятилетию народного любимца.
Будущая супруга Сергея Гармаша тогда ещё училась в десятом классе, а актёр уже окончил училище, а также отслужил в армии. Взрослый парень напугал юную девушку. Артист на протяжении нескольких лет ухаживал за ней, и в итоге Инна стала его женой. Невзирая на большое количество спектаклей, фильмов, в которых Сергей участвовал, семья для него всегда была на первом месте. Почти сорок лет супруги живут в любви и согласии.
У Гармаша двое детей – двадцатидевятилетняя дочь Даша и одиннадцатилетний сын Ваня. Когда дочь рассказала, что хочет поступить на актёрский факультет, отец всячески отговаривал её. Сейчас Даша работает исполнительным кинопродюсером. Младшему сыну актёра нравится компьютерная графика.
Будущая супруга Сергея Гармаша тогда ещё училась в десятом классе, а актёр уже окончил училище, а также отслужил в армии. Взрослый парень напугал юную девушку. Артист на протяжении нескольких лет ухаживал за ней, и в итоге Инна стала его женой. Невзирая на большое количество спектаклей, фильмов, в которых Сергей участвовал, семья для него всегда была на первом месте. Почти сорок лет супруги живут в любви и согласии.
У Гармаша двое детей – двадцатидевятилетняя дочь Даша и одиннадцатилетний сын Ваня. Когда дочь рассказала, что хочет поступить на актёрский факультет, отец всячески отговаривал её. Сейчас Даша работает исполнительным кинопродюсером. Младшему сыну актёра нравится компьютерная графика.