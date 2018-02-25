Супруга Сергея Гармаша вышла за него, несмотря на страх

Будущая супруга Сергея Гармаша тогда ещё училась в десятом классе, а актёр уже окончил училище, а также отслужил в армии. Взрослый парень напугал юную девушку. Артист на протяжении нескольких лет ухаживал за ней, и в итоге Инна стала его женой. Невзирая на большое количество спектаклей, фильмов, в которых Сергей участвовал, семья для него всегда была на первом месте. Почти сорок лет супруги живут в любви и согласии.У Гармаша двое детей – двадцатидевятилетняя дочь Даша и одиннадцатилетний сын Ваня. Когда дочь рассказала, что хочет поступить на актёрский факультет, отец всячески отговаривал её. Сейчас Даша работает исполнительным кинопродюсером. Младшему сыну актёра нравится компьютерная графика.