Huawei выпустит смартфон начального уровня Y3 2018 модельного года

Устройство имеет кодовое обозначение CAG-L22. Смартфон должен поучить пятидюймовый дисплей с разрешением на 854×480 рх. Пока характеристики камер не раскрываются. Основой будет процессор типа MediaTek MT6737M на 4 вычислительных ядра Cortex-A53 с частотой на 1,1 ГГц. Чип включает графический ускоритель типа Mali-T720 GPU. ОЗУ составляет 1 Гб. В смартфоне имеется флеш-модуль на 8 Гб. Питание обеспечит АКБ на 2 200 мАч. Устройство работает на ОС Android 8.1 Oreo. Huawei Y3 (2018) должна расцениваться не более $80. Это сделает его подходящим для пользователей, которые покупают смартфон впервые.Huawei представляет собой третьего по величине производителя смартфонов после компаний Samsung и Apple. По оценкам IDC компания Huawei в 2017 году продала 153 100 00 «умных» сотовых аппаратов (10,4 процента мирового рынка).