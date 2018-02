Разработчики отложили релиз нового дополнения для Assassin's Creed: Origins

В свою очередь премьера дополнения типа The Curse of the Pharaohs, которое давно уже ожидается, состоится на неделю поздней, а именно тринадцатого марта. Выход дополнения для широко популярной игры Assassin's Creed: Origins компанией Ubisoft был анонсирован в прошлом году. Геймеры в сюжете дополнения The Curse of the Pharaohs окажутся в Долине царей. Там главного персонажа (Байке) ждут Фивы, переполненные ожившими фараонами. Чтобы справиться с нечестью, нужно научиться пользоваться порталами, в загробные зоны, расположенные в пирамидах.Ожидание выхода данного дополнения компания Ubisoft попыталась скрасить презентацией видеоролика нового геймплея. В обновленную версию Assassin's Creed: Origins смогут традиционно поиграть обладатели РС, консолей Xbox One, PS4.