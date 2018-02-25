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Юлия Ковальчук впервые призналась касательно своей зависимости

Юлия Ковальчук, являющаяся популярной отечественной певицей, впервые призналась касательно своей зависимости. Откровенность исполнительницы песен шокировала её многочисленных фанатов.

Юлия Ковальчук впервые призналась касательно своей зависимости

В данное время знаменитая артистка отдыхает на курорте. В своём микроблоге Instagram Юлия написала, что очень зависима от солнечных лучей. По её словам, она постоянно нуждается в тепле и солнце. Ковальчук поведала, что когда небо всё время хмурое, то у неё появляется депрессия, при этом ей ничего не хочется делать, а также она быстро устаёт. Фанатов это шокировало, так как, по их мнению, артисты обязаны работать в самых различных условиях, и, как правило, это места, где не слишком светит солнце.

Но в данное время у певицы всё хорошо, потому что она находится на жарком курорте. Пользователи сказали, что по-доброму завидуют Ковальчук. Пост артистки за пять часов собрал около 125 тысяч отметок «Нравится» и более 172 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:45
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