Юлия Ковальчук впервые призналась касательно своей зависимости

В данное время знаменитая артистка отдыхает на курорте. В своём микроблоге Instagram Юлия написала, что очень зависима от солнечных лучей. По её словам, она постоянно нуждается в тепле и солнце. Ковальчук поведала, что когда небо всё время хмурое, то у неё появляется депрессия, при этом ей ничего не хочется делать, а также она быстро устаёт. Фанатов это шокировало, так как, по их мнению, артисты обязаны работать в самых различных условиях, и, как правило, это места, где не слишком светит солнце.Но в данное время у певицы всё хорошо, потому что она находится на жарком курорте. Пользователи сказали, что по-доброму завидуют Ковальчук. Пост артистки за пять часов собрал около 125 тысяч отметок «Нравится» и более 172 комментариев.