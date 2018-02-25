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Полина Гагарина трогательно поздравила супруга с днём рождения

Известная исполнительница песен Полина Гагарина обнародовала в рамках Instagram публикацию, на которой запечатлена вместе со своим супругом. Так певица приняла решение поздравить своего любимого мужа с днём рождения.

Полина Гагарина трогательно поздравила супруга с днём рождения

Фотограф Владимир Широков запечатлел супружескую пару на фоне заката. Фанаты Гагариной комментируя фото, всячески выражали своё восхищение супругами. Исполнительница песен редко публикует аналогичные публикации. Совместные снимки с супругом Дмитрием Исхаковым, а также дочкой Мией редко появляются в микроблоге Instagram артистки. Полина предпочитает выкладывать фотографии с различных мероприятий и со своих концертов.

Известно, что звезда даже на протяжении длительного времени скрывала от СМИ, что ждет ребёнка. Публикация в течение десяти часов сумела собрать около 171 тысячи отметок «Мне нравится» и более 500 поздравительных комментариев от фолловеров знаменитости.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:30
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