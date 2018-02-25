Полина Гагарина трогательно поздравила супруга с днём рождения
Известная исполнительница песен Полина Гагарина обнародовала в рамках Instagram публикацию, на которой запечатлена вместе со своим супругом. Так певица приняла решение поздравить своего любимого мужа с днём рождения.
Фотограф Владимир Широков запечатлел супружескую пару на фоне заката. Фанаты Гагариной комментируя фото, всячески выражали своё восхищение супругами. Исполнительница песен редко публикует аналогичные публикации. Совместные снимки с супругом Дмитрием Исхаковым, а также дочкой Мией редко появляются в микроблоге Instagram артистки. Полина предпочитает выкладывать фотографии с различных мероприятий и со своих концертов.
Известно, что звезда даже на протяжении длительного времени скрывала от СМИ, что ждет ребёнка. Публикация в течение десяти часов сумела собрать около 171 тысячи отметок «Мне нравится» и более 500 поздравительных комментариев от фолловеров знаменитости.
Фотограф Владимир Широков запечатлел супружескую пару на фоне заката. Фанаты Гагариной комментируя фото, всячески выражали своё восхищение супругами. Исполнительница песен редко публикует аналогичные публикации. Совместные снимки с супругом Дмитрием Исхаковым, а также дочкой Мией редко появляются в микроблоге Instagram артистки. Полина предпочитает выкладывать фотографии с различных мероприятий и со своих концертов.
Известно, что звезда даже на протяжении длительного времени скрывала от СМИ, что ждет ребёнка. Публикация в течение десяти часов сумела собрать около 171 тысячи отметок «Мне нравится» и более 500 поздравительных комментариев от фолловеров знаменитости.