Полина Гагарина трогательно поздравила супруга с днём рождения

Фотограф Владимир Широков запечатлел супружескую пару на фоне заката. Фанаты Гагариной комментируя фото, всячески выражали своё восхищение супругами. Исполнительница песен редко публикует аналогичные публикации. Совместные снимки с супругом Дмитрием Исхаковым, а также дочкой Мией редко появляются в микроблоге Instagram артистки. Полина предпочитает выкладывать фотографии с различных мероприятий и со своих концертов.Известно, что звезда даже на протяжении длительного времени скрывала от СМИ, что ждет ребёнка. Публикация в течение десяти часов сумела собрать около 171 тысячи отметок «Мне нравится» и более 500 поздравительных комментариев от фолловеров знаменитости.