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Бас-гитарист Олега Газманова оказался замурованным в поезде из-за заблокированной двери купе

Олег Газманов опубликовал в Instagram ролик, посвященный инциденту по пути в Смоленск. Бас-гитарист оказался замурованным в поезде из-за заблокированной двери купе.

Работники пытались открыть их разными способами, а исполнитель напугал фанатов сообщением, что концерт может не состояться по такой веской причине. Люди сразу стали переживать за дальнейшую судьбу музыканта, оказавшегося невольным пленником поезда, но потом увидели его довольное лицо.

Бас-гитарист Олега Газманова оказался замурованным в поезде из-за заблокированной двери купе


Пользователи сетей пожелали Олегу Газманову и его коллективу удачных выступлений, а также не хотели, чтобы он снова оказался в аналогичной ситуации. Гитарист во время спасения спокойно наслаждался чаем и насмешил фанатов своим спокойствием.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:05
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