Тюменские библиотеки активно внедряют новые современные технологии

В рамках сайта библиотеки созданы рубрики «Web-формуляр для детей», «Вопрос краеведу», «Правовые консультации», «Спроси библиотекаря». Тюменцы за счёт данных новых сервисов могут находить требуемую информацию на рабочем месте либо дома. Ответы приходят на сетевые ресурсы в виде ссылок, фактографических данных и библиографических списков. Электронный каталог, помогает в организации доступа читателей к уникальным различным документальным массивам библиотек. В электронный каталог сейчас входит больше миллиона записей.С появлением групп в популярных соцсетях расширились возможности информационно-библиографического обслуживания. Там библиотеки консультируют пользователей, отвечают на вопросы, предоставляют информацию про услуги и ресурсы, размещают на официальный сайт ссылки.