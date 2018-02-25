В РПЦ против продажи лекарств в супермаркетах

Митрополит рассказал, что в России большую часть лекарственных средств можно будет приобрести без рецепта, а в США только 5% лекарств можно приобрести без специального документа и к этим лекарствам относятся витамины и добавки.«Все лекарства должны продаваться не в супермаркетах, а людьми в аптеках при наличии лицензии и специальной подготовки», - добавил Иларион. Сторонники идеи продавать лекарства не в специально отведенных местах сказали, что эта инициатива полезна, так как продажа в супермаркетах поможет снизить стоимость на препараты. На такое заявление митрополит отреагировал фразой, что цена на важные препараты может регулироваться только государствам.Также он заметил, что на сегодняшний день почти во всех супермаркетах есть аптечные киоски с лицензией, где люди могут приобрести необходимые лекарства, поэтому необходимости продавать препараты в самом супермаркете, нет.