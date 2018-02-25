Александр Морозов признался в наркозависимости
Известный отечественный шоумен Александр Морозов длительное время скрывал от общественности, что несколько лет принимал запрещенные препараты. Однако благодаря поддержке родных мужчине удалось исцелиться.
На телепрограмме «Привет, Андрей!» артист поведал касательно проблем со здоровьем. Как оказалось, шоумен несколько лет принимал наркотические вещества. Единственным человеком, который знал о его проблеме, была мать артиста. Когда актёр понял, что из-за наркотиков может расстаться со своей жизнью, принял решение «завязать».
Коллеги шоумена даже не догадывались касательно его зависимости. Теперь Морозов готов помогать всем, кто столкнулся с подобной проблемой. Актёр советует наркотики даже не пробовать, так как это приводит к возникновению зависимости. Александра уже больше восьми лет не принимает наркотики. Артист сказал, что гордится собой, потому что смог вычеркнуть из своей жизни эту пагубную привычку.
На телепрограмме «Привет, Андрей!» артист поведал касательно проблем со здоровьем. Как оказалось, шоумен несколько лет принимал наркотические вещества. Единственным человеком, который знал о его проблеме, была мать артиста. Когда актёр понял, что из-за наркотиков может расстаться со своей жизнью, принял решение «завязать».
Коллеги шоумена даже не догадывались касательно его зависимости. Теперь Морозов готов помогать всем, кто столкнулся с подобной проблемой. Актёр советует наркотики даже не пробовать, так как это приводит к возникновению зависимости. Александра уже больше восьми лет не принимает наркотики. Артист сказал, что гордится собой, потому что смог вычеркнуть из своей жизни эту пагубную привычку.