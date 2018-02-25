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Александр Морозов признался в наркозависимости

Известный отечественный шоумен Александр Морозов длительное время скрывал от общественности, что несколько лет принимал запрещенные препараты. Однако благодаря поддержке родных мужчине удалось исцелиться.

Александр Морозов признался в наркозависимости


На телепрограмме «Привет, Андрей!» артист поведал касательно проблем со здоровьем. Как оказалось, шоумен несколько лет принимал наркотические вещества. Единственным человеком, который знал о его проблеме, была мать артиста. Когда актёр понял, что из-за наркотиков может расстаться со своей жизнью, принял решение «завязать».

Коллеги шоумена даже не догадывались касательно его зависимости. Теперь Морозов готов помогать всем, кто столкнулся с подобной проблемой. Актёр советует наркотики даже не пробовать, так как это приводит к возникновению зависимости. Александра уже больше восьми лет не принимает наркотики. Артист сказал, что гордится собой, потому что смог вычеркнуть из своей жизни эту пагубную привычку.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 06:00
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