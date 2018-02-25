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Илон Маск не скрывает глобальный пароль от масштабной сети wi-fi

Основателем компании SpaceX Илоном Маском, совершенно случайно, сообщен общественности в социальной сети секретный пароль, который открывает доступ к глобальному Wi-Fi. Публикацию данного содержания можно найти на его персональной странице в Twitter.

Совсем недавно, SpaceX успешно запустила на орбиту Земли тяжелый ракета-носитель - Falcon 9. Он доставил на орбиту спутники, обеспечивающие беспроводное интернет покрытие, спутники названы - Microsat 2a и Microsat 2b. Так же, на борту отправился испанский телекоммуникационный орбитальный аппарат Paz.
Илон Маск не скрывает глобальный пароль от масштабной сети wi-fi


После всех организационных и технических мероприятий, Илон Маск решил отметить успешное завершение с помощью шутки. Выражена она была размещением на своей странице юмористического поста, где он указал код доступа, разрешающего войти любому в сеть, и звучит он – «марсиане». Естественно, прозвучала и просьба подписчикам от бизнесмена, где он попросил держать информацию в секрете.

Пользователями Twitter было отмечено юмористическое настроение Илона Маска и тут же последовали остроумные комментарии. Так многие обещали предано хранить тайну о Wi-Fi. Другими комментаторами, высказывались советы о необходимости смены автором пароля, так как в наше время недостаточно восьми символов для конфиденциальности. Альтернативным вариантом предложено слово - martiansaresexy, буквально в переводе – «марсиане сексуальны». Есть пользователи, не очень веселящиеся по поводу, так, от владельца аккаунта bunny, поступило огорченное сообщение, что его «родная планета» - Плутон.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 05:00
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