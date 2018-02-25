На снимках Google Earth найдена таинственная линия вокруг Земли

Исследователем таинственных явлений выложен видеоролик на канале YouTube, в котором наглядно было показано, как через полмира, а именно от Антарктиды и до Северного полюса протягивается облачная черта. По словам учёного, это не является следом от самолета. Дело в том, что самолет не может по прямой линии пролететь не останавливаясь, а также не меняя направление от Антарктиды и до Северного полюса. Исследователь отмечает, что летательный аппарат такой след мог оставить в том случае, если бы он над Землей переместился за считаные минуты.Ряд пользователей в своих комментариях объяснили, что изображение модели Google Earth является, по сути, сборной картинкой, сделанной из множества снимков, в свою очередь которые могли быть неидеально соединены. На месте склейки снимков появилась «таинственная линия».