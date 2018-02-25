На снимках Google Earth найдена таинственная линия вокруг Земли
На трехмерной модели нашей Земли Google Earth была обнаружена странная линия, охватывающая свыше 21 000 километра планеты.
Исследователем таинственных явлений выложен видеоролик на канале YouTube, в котором наглядно было показано, как через полмира, а именно от Антарктиды и до Северного полюса протягивается облачная черта. По словам учёного, это не является следом от самолета. Дело в том, что самолет не может по прямой линии пролететь не останавливаясь, а также не меняя направление от Антарктиды и до Северного полюса. Исследователь отмечает, что летательный аппарат такой след мог оставить в том случае, если бы он над Землей переместился за считаные минуты.
Ряд пользователей в своих комментариях объяснили, что изображение модели Google Earth является, по сути, сборной картинкой, сделанной из множества снимков, в свою очередь которые могли быть неидеально соединены. На месте склейки снимков появилась «таинственная линия».
Исследователем таинственных явлений выложен видеоролик на канале YouTube, в котором наглядно было показано, как через полмира, а именно от Антарктиды и до Северного полюса протягивается облачная черта. По словам учёного, это не является следом от самолета. Дело в том, что самолет не может по прямой линии пролететь не останавливаясь, а также не меняя направление от Антарктиды и до Северного полюса. Исследователь отмечает, что летательный аппарат такой след мог оставить в том случае, если бы он над Землей переместился за считаные минуты.
Ряд пользователей в своих комментариях объяснили, что изображение модели Google Earth является, по сути, сборной картинкой, сделанной из множества снимков, в свою очередь которые могли быть неидеально соединены. На месте склейки снимков появилась «таинственная линия».
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00