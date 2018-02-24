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Евгения Медведева заявила о намерении участвовать в Олимпиаде-2022

Россиянка Евгения Медведева, 2-кратный «серебряный» призёр Олимпиады в Пхенчхане рассказала о своих впечатлениях от завершающихся зимних Игр в Южной Корее. Российская фигуристка-одиночница сообщила, что планирует остаться в спорте до Олимпиады в 2022 году.

Евгения Медведева заявила о намерении участвовать в Олимпиаде-2022


Фигуристка из РФ Евгения Медведева в субботу, после завоевания второго места в одиночном женском разряде пообщалась с журналистами. 18-летняя Евгения отметила, что обстановка на её первой Олимпиаде оказалась «даже спокойнее, чем этап Гран-при или мировой чемпионат»! Также Медведева призналась, что теперь более тщательно «взвешивает» каждый свой блог, публикуемый в Instagram, ведь за время корейской Олимпиады у российской фигуристки добавилось более 200 000 фолловеров. А ещё россиянка заверила представителей СМИ, что она останется в фигурном катании ещё, как минимум, на четыре года и примет участие в пекинской Олимпиаде 2022 года.

Напомним, что 18-летняя москвичка Евгения Медведева на ОИ в Пхенчхане стала дважды «серебряным» призёром: в командных и личных состязаниях. В короткой программе фигуристка установила новый рекорд (81,61), который смогла превзойти ставшая чемпионкой ОИ-2018 ещё одна фигуристка из России - Алина Загитова, получившая от жюри ещё более высокие оценки (82,92 балла).
Спорт
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 22:29
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