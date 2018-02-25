Samsung выпустила мобильное ПО для экономии трафика MAX

С 24 февраля текущего года можно скачать и установить Samsung Max. В автоматическом режиме данное ПО экономит мобильный интернет, позволяет контролировать приватность, обеспечивает безопасность соединения Wi-Fi в случае работы в незнакомой Сети. Новая программа функционирует очень просто. Нужно уставить её на смартфон, потом запустить, выдав все нужные разрешения, а также нажать кнопку «Активировать»Samsung Max скачать и установить пока что могут владельцы фирменных ее мобильных устройств из существующего модельного ряда Galaxy. Это можно сделать в Google Play. Не исключается, что уже в скором времени сторонние разработчики портировать данное программное обеспечение на прочие Android-смартфоны от других производителей, чтобы владельцы их могли получить доступ к данному полезному приложению, которое позволяет экономить интернет-трафик.