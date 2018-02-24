Анастасия Решетова возмутила подписчиков словами о женщинах

Девушка часто любит публиковать цитаты великих людей или сравнивать себя с литературными персонажами, но сейчас она пожелала сильному полу вкусного борща, после которого стоит расслабиться во время массажа, а женщины должны кротко молчать и знать свое место. Многие поклонники отреагировали на неудачную шутку Анастасии Решетовой негативными комментариями.Они призвали девушку самой выполнять правила, описанные ею в поздравлении, после чего даже упомянули о сексизме. Мужская аудитория не высказала недовольства по поводу возникшего конфликта, потому что для многих лиц такие отношения являются нормой и не замечаются в жизни.