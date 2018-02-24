Ким Кардашьян разочаровала поклонников пышным платьем-пачкой

Она решила изменить внешний вид и позировала перед камерами в легком платье с оборками, скрывающем ее фигуру, но дополнила образ солнцезащитными очками в стиле “Матрицы”. Фанаты посмотрели фото в Instagram и выразили мнение, что скромные одежды не украшают Ким Кардашьян.Многие люди посоветовали ей больше не надевать идеальную розовую пушистость, потому что аналогичные варианты можно увидеть на многих знаменитостях. Ажиотаж вызывают откровенные снимки с оголенными частями тела кумира, но некоторые лица были рады, что звезда решила немного прикрыть пикантные изюминки.