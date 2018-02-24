1Password сообщит, был ли пароль похищен злоумышленниками
Новая функция появилась в популярном менеджере паролей 1Password. Эта функция предупреждает пользователя, в случае использования пароля, ранее украденного злоумышленниками.
Данное нововведение используется сервисом Pwned Passwords, представленным экспертом в сфере сетевой безопасности Троем Хантом. Данный сервис позволяет проверить вероятность утечки пароля в Сеть. В свою очередь база данных состоит больше чем из 500 млн. паролей полученных при анализе прошлых взломов.
Новым сервисом могут воспользоваться все подписчики 1Password. Здесь достаточно зайти в учётную запись, а также нажать «Открыть хранилище». Потом нужно выбрать элемент для просмотра его подробностей. Для использования новой функции на macOS нужно нажать и удерживать Shift-Control-Option-C. А вот на Windows нужна комбинация Shift+Ctrl+Alt+C. Потом нужно кликнуть кнопку «Проверить пароль» (Check Password), проверив нахождение его в базе Ханта.
Данное нововведение используется сервисом Pwned Passwords, представленным экспертом в сфере сетевой безопасности Троем Хантом. Данный сервис позволяет проверить вероятность утечки пароля в Сеть. В свою очередь база данных состоит больше чем из 500 млн. паролей полученных при анализе прошлых взломов.
Новым сервисом могут воспользоваться все подписчики 1Password. Здесь достаточно зайти в учётную запись, а также нажать «Открыть хранилище». Потом нужно выбрать элемент для просмотра его подробностей. Для использования новой функции на macOS нужно нажать и удерживать Shift-Control-Option-C. А вот на Windows нужна комбинация Shift+Ctrl+Alt+C. Потом нужно кликнуть кнопку «Проверить пароль» (Check Password), проверив нахождение его в базе Ханта.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:45