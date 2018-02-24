АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Летающий монах Иосиф Купертинский шокировал при жизни служителей церкви и стал покровителем астронавтов
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Microsoft поможет китайцам стать лидером на американском рынке

Между Xiaomi и Microsoft был подписан договор о сотрудничестве в сфере облачных технологий, ИИ и аппаратном обеспечении.

Такое сотрудничество говорит о том, что Xiaomi собирается становиться более влиятельной компанией на западе, а особенно на территории США. А для Microsoft данное сотрудничество поможет в развитии своей продукции на рынке Китая.
Microsoft поможет китайцам стать лидером на американском рынке

Меморандум позволит двум компаниям получить взаимный доступ к технологиям друг друга. Для Xiaomi будет выгодно использовать облачные вычислительные продукты Microsoft для создания отличных смартфонов, чтобы сделать их востребованными на международном рынке. Также, речь шла и о будущем совместном использовании наработок в сфере искусственного интеллекта. Информации насчет финансирования такого сотрудничества пока нет.

Спецслужбы США опасаются, что с помощью китайских смартфонов правительство КНР будет проводить махинации в области шпионажа.
Технологии
Добавил: Oleneva Вчера, 23:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Морозов признался в наркозависимости
Илон Маск не скрывает глобальный пароль от
На снимках Google Earth найдена таинственная
Samsung выпустила мобильное ПО для экономии
Потенциально опасный гигантский астероид
Гарвардский психолог Стивен Пинкер советует людям
В сеть выложили первый тизер пикапа GMC Sierra
Ученые: Гигантские насекомые существовали в
Эквадор может стать покупателем оружия и техники
1Password сообщит, был ли пароль похищен
В Microsoft создали VR-трость для слабовидящих и
Microsoft поможет китайцам стать лидером на
Африканская красавица Евдоксия Яо затмила своими
Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в сексе за
Стивен Фрай перенес операцию по удалению опухоли
Фуркад: Россияне должны пройти на закрытии со
Независимые дизайнеры представили эскизы
Бас-гитарист Олега Газманова оказался
Падчерица Бориса Химичева Елена Дмитриева
Более тысячи самостоятельных звонков поступили с
Британские ученые предлагают снабжать поезда
Рома Зверь снял клип о жизни "социопата"
Ученые: Древние жители Северной Арктики
General Mills договорилась о приобретении Blue
Ким Кардашьян разочаровала поклонников пышным
Компания Archos представляет персонального
Евгения Медведева заявила о намерении участвовать
Анастасия Решетова возмутила подписчиков словами
Яна Кошкина решила обнажить свою грудь и
Стали известны расценки на новейшие смартфоны
Просмотреть все новости