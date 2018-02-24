Microsoft поможет китайцам стать лидером на американском рынке

Такое сотрудничество говорит о том, что Xiaomi собирается становиться более влиятельной компанией на западе, а особенно на территории США. А для Microsoft данное сотрудничество поможет в развитии своей продукции на рынке Китая.Меморандум позволит двум компаниям получить взаимный доступ к технологиям друг друга. Для Xiaomi будет выгодно использовать облачные вычислительные продукты Microsoft для создания отличных смартфонов, чтобы сделать их востребованными на международном рынке. Также, речь шла и о будущем совместном использовании наработок в сфере искусственного интеллекта. Информации насчет финансирования такого сотрудничества пока нет.Спецслужбы США опасаются, что с помощью китайских смартфонов правительство КНР будет проводить махинации в области шпионажа.