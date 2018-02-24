Фуркад: Россияне должны пройти на закрытии со своим флагом

Лидер мирового биатлона, французский спортсмен Мартен Фуркад неоднократно вставал на защиту российских атлетов. Так, после решения об отстранении российской сборной от участия в Олимпиаде-2018 француз говорил, что дисквалификации должны подвергаться только атлеты, уличённые в приёме допинга. Тут недопустимо вести речь о «коллективной ответственности», - так высказывался олимпийский чемпион.На днях, давая интервью France 24, великий биатлонист выразил свою точку зрения на проведение церемонии закрытия зимней Олимпиады. Фуркад отметил, что россияне, приехавшие в Южную Корею, «имеют право» пройти на закрытии «под своим флагом». Мартен намекнул, что в Пхенчхане соревновалось достаточно атлетов, которые не попали бы в Южную Корею, если бы в их отношении «использовались такие же строгие правила», как те, что применяются к олимпийцам из РФ.Также француз выступил против бойкотирования российского этапа Кубка мира, проходящего в Тюмени (об этом заявили биатлонисты Чехии и США). Мартен высказался за сохранение тюменского этапа и пообещал приехать и выступить в России.