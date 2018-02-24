Алексей Климушкин получил производственную травму и на время лишился зрения
Алексей Климушкин, являющийся популярным российским актёром, на время лишился зрения. Сильвестр Андреевич из телесериала «СашаТаня» получил очень серьезную производственную травму. В своём микроблоге Instagram артист сообщил, что у него ожог роговицы глаза.
При длительном воздействии театральных софит действительно можно повредить роговицу глаза. Также в грим входят различные компоненты и клеи, от которых возможно получить химический ожег. Вот что и произошло с Алексеем Климушкиным.
Актёр в рамках Instagram поведал, что ему пришлось на скорой помощи ехать в больницу, где доктора поставили ему диагноз - ожег роговицы глаза первой степени. Артист также написал касательно своего мнения касательно медработников неотложной скорой помощи. Многочисленные фолловеры знаменитого отечественного актёра посочувствовали его несчастью и пожелали артисту скорейшего выздоровления.
При длительном воздействии театральных софит действительно можно повредить роговицу глаза. Также в грим входят различные компоненты и клеи, от которых возможно получить химический ожег. Вот что и произошло с Алексеем Климушкиным.
Актёр в рамках Instagram поведал, что ему пришлось на скорой помощи ехать в больницу, где доктора поставили ему диагноз - ожег роговицы глаза первой степени. Артист также написал касательно своего мнения касательно медработников неотложной скорой помощи. Многочисленные фолловеры знаменитого отечественного актёра посочувствовали его несчастью и пожелали артисту скорейшего выздоровления.