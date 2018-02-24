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Поклонники сравнили певицу Жасмин в ярком наряде с жар-птицей

Певица Жасмин показала в Instagram снимки, сделанные во время ее выступления на сцене Кремля. Поклонники были восхищены ярким нарядом звезды и сравнили ее с жар-птицей.

Исполнительница выбрала для своего выхода красный наряд, украшенный перьями, который был усыпан пайетками. Вместо декольте и разрезов певица Жасмин отдала предпочтение запаху, подчеркнув свой восточный образ. Необычный крой изделия сразу привлек внимание фанатов, назвавших звезду потрясающей красавицей.

Поклонники сравнили певицу Жасмин в ярком наряде с жар-птицей


Пользователи сетей отметили, что этот оттенок делает артистку настоящей королевой и подчеркивает ее утонченный стиль. Они посоветовали знаменитости выбирать себе аналогичные костюмы, чтобы продолжать любоваться внешним видом талантливой многодетной звездной мамы.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:25
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