Поклонники сравнили певицу Жасмин в ярком наряде с жар-птицей

Исполнительница выбрала для своего выхода красный наряд, украшенный перьями, который был усыпан пайетками. Вместо декольте и разрезов певица Жасмин отдала предпочтение запаху, подчеркнув свой восточный образ. Необычный крой изделия сразу привлек внимание фанатов, назвавших звезду потрясающей красавицей.Пользователи сетей отметили, что этот оттенок делает артистку настоящей королевой и подчеркивает ее утонченный стиль. Они посоветовали знаменитости выбирать себе аналогичные костюмы, чтобы продолжать любоваться внешним видом талантливой многодетной звездной мамы.