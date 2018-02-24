Поклонники сравнили певицу Жасмин в ярком наряде с жар-птицей
Певица Жасмин показала в Instagram снимки, сделанные во время ее выступления на сцене Кремля. Поклонники были восхищены ярким нарядом звезды и сравнили ее с жар-птицей.
Исполнительница выбрала для своего выхода красный наряд, украшенный перьями, который был усыпан пайетками. Вместо декольте и разрезов певица Жасмин отдала предпочтение запаху, подчеркнув свой восточный образ. Необычный крой изделия сразу привлек внимание фанатов, назвавших звезду потрясающей красавицей.
Пользователи сетей отметили, что этот оттенок делает артистку настоящей королевой и подчеркивает ее утонченный стиль. Они посоветовали знаменитости выбирать себе аналогичные костюмы, чтобы продолжать любоваться внешним видом талантливой многодетной звездной мамы.
Исполнительница выбрала для своего выхода красный наряд, украшенный перьями, который был усыпан пайетками. Вместо декольте и разрезов певица Жасмин отдала предпочтение запаху, подчеркнув свой восточный образ. Необычный крой изделия сразу привлек внимание фанатов, назвавших звезду потрясающей красавицей.
Пользователи сетей отметили, что этот оттенок делает артистку настоящей королевой и подчеркивает ее утонченный стиль. Они посоветовали знаменитости выбирать себе аналогичные костюмы, чтобы продолжать любоваться внешним видом талантливой многодетной звездной мамы.