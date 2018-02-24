Более тысячи самостоятельных звонков поступили с iPhone в службу спасения 911

iPhone X на ОС iOS 11 обладаетт функцией быстрого вызова специальной экстренной службы 911 максимально быстро и просто – при помощи серии определенных жестов. При этом функция дозвона в данную службу спасения осуществляется без карты SIM в телефоне. По словам полицейского диспетчера Джейми Хадсона, в течение четырех месяцев звонки с телефонов Apple исходят из одного места. Полиция Элк-Гров получает около двадцати случайных звонков с устройств iPhone в день (около 1 600 звонков с октября прошлого года).Причина, непосредственно по которой осуществляются вызовы, остается пока неизвестной. Похожий случай наблюдался в Оттаве, в Канаде. Тогда с Apple Watch поступали экстренные звонки. Эту проблему корпорация Apple не стала комментировать.