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Более тысячи самостоятельных звонков поступили с iPhone в службу спасения 911

Больше тысячи устройств iPhone звонят самостоятельно в службу спасения в течение уже четырёх месяцев. Все данные звонки на 911 осуществляются из ремонтного центра Калифорнии города Элк-Гров.

Более тысячи самостоятельных звонков поступили с iPhone в службу спасения 911

iPhone X на ОС iOS 11 обладаетт функцией быстрого вызова специальной экстренной службы 911 максимально быстро и просто – при помощи серии определенных жестов. При этом функция дозвона в данную службу спасения осуществляется без карты SIM в телефоне. По словам полицейского диспетчера Джейми Хадсона, в течение четырех месяцев звонки с телефонов Apple исходят из одного места. Полиция Элк-Гров получает около двадцати случайных звонков с устройств iPhone в день (около 1 600 звонков с октября прошлого года).

Причина, непосредственно по которой осуществляются вызовы, остается пока неизвестной. Похожий случай наблюдался в Оттаве, в Канаде. Тогда с Apple Watch поступали экстренные звонки. Эту проблему корпорация Apple не стала комментировать.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:55
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