Якутские школьники облились ледяной водой и передали привет Леонардо Ди Каприо

Звезда считал, что изменения климата могут стать реальной угрозой для местных жителей и природы, но ученики из школы единоборств решили показать своему кумиру, что с удовольствием занимаются на свежем воздухе и даже принимают водные процедуры. Они пригласили Леонардо Ди Каприо в гости, чтобы самому попробовать новые ощущения.Видео было опубликовано в сетях и вызвало восторг среди пользователей. Люди были поражены крепким здоровьем ребят, показавших самый крутой сюжет, который может вызвать удар у артиста. Пока никто не знает о его реакции на ролик, но Оймякон является самым суровым местом мира, где температура может понижаться в зимнее время до -60C.