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Якутские школьники облились ледяной водой и передали привет Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо был настолько шокирован погодными условиями в Оймяконе, что даже посвятил им небольшое сообщение в Instagram. Якутские школьники после чтения облились ледяной водой и передали привет актеру.

Якутские школьники облились ледяной водой и передали привет Леонардо Ди Каприо


Звезда считал, что изменения климата могут стать реальной угрозой для местных жителей и природы, но ученики из школы единоборств решили показать своему кумиру, что с удовольствием занимаются на свежем воздухе и даже принимают водные процедуры. Они пригласили Леонардо Ди Каприо в гости, чтобы самому попробовать новые ощущения.



Видео было опубликовано в сетях и вызвало восторг среди пользователей. Люди были поражены крепким здоровьем ребят, показавших самый крутой сюжет, который может вызвать удар у артиста. Пока никто не знает о его реакции на ролик, но Оймякон является самым суровым местом мира, где температура может понижаться в зимнее время до -60C.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:55
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