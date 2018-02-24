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Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в сексе за деньги

Звездам российского шоу-биза то и дело предъявляют обвинения в предоставлении тех или иных платных интим-услуг.
Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в сексе за деньги


Например, ходят слухи, что Дана Борисова за 4 000 долларов предлагала некоторым финансовым воротилам услуги интимного характера. Якобы эта переписка "попала в руки" телеграм-канала Super. А некоему молодому человеку она даже рассылала интимные фото. На это сама Дана заявляет, что фото, да, посылала, но совсем с другими целями.

Не так давно прокатился скандал с участием Анастасии Волочковой. Тогда бизнесменша Ольга Лейбман уточнила, что ночь с балериной стоит 15 000 долларов. Также Ольга добавила, что лично знает некоторых «покупателей». Правда, речь велась вроде как об эскорт-услугах.

Ольгу Бузову лет 5 назад обвиняли в проституции. Участники телестройки Дом-2 тогда говорили, что,«сидя» на детекторе, она не ответила на вопрос о сексе за деньги.
Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в сексе за деньги

Еще одна «строительница», Марго Овсянникова, также была уличена в предоставлении платных секс-услуг. Правдивость этого подтвердил и тест на полиграфе. Многочисленные блага цивилизации были куплены на деньги от занятий проституцией.

Но кроме них есть еще и звезды, за секс с которыми предлагались деньги, и вроде немалые. Но, по их признаниям, они предпочли от такого секса отказаться. Среди них – Лера Кудрявцева (отказалась якобы от 500 тысяч долларов), Анна Семенович (здесь предлагали целых 2 миллиона), Николай Басков (сумму указывать не стал).
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:25
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