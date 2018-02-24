Мария Шумакова порадовала поклонников пышным бюстом и рассказала о духовности в Instagram

Звезда отметила, что во время таких занятий нужно сосредоточиться на своих мыслях и направить их в позитивное русло. Она представляет, как получает результат, что помогает поддерживать в тонусе душу вместе с телом. Мария Шумакова обожает комфортно проводить время, а также ценит человеческую заботу.Подписчики поблагодарили знаменитость за мудрые мысли, но также были рады оценить ее фигуру в купальнике, подчеркнувшем столь пикантную часть тела. Поле публикации снимок собрал 10000 лайков и сообщений от фанатов, попросивших больше радовать их такими сюжетами.