Стали известны расценки на новейшие смартфоны Samsung

Первый гаджет расценивается в 58 500 рублей. Второе устройство стоит 69 500 рублей. Как стало известно, новые смартфоны будут напоминать действующий флагман версии Galaxy S8. Основное отличие Galaxy S9/S9+ заключается в обновлении аппаратного, а также программного обеспечения для качественной обработки видео/изображений. Камера на 12 Мп позволит применять эффект «замедленной съемки». У камеры будет изменяемая апертура. Данная способность сбора света позволит при недостаточном освещении делать снимки в высоком качестве. Разработчики также переместили сканер отпечатков пальцев прямо на дисплей.Согласно ожиданиям официальный релиз новых современных смартфонов запланирован на 25 февраля. Реализации версий Galaxy S9 и S9+ стартуют в середине марта. Компания Samsung официально пока не объявляла расценки на будущие флагманы.