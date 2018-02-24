Польша: Задержанному украинскому хакеру грозит до 30 лет тюрьмы

Радиостанция RMF-24 сообщила о громком задержании киберпреступника на территории Польши. В польском городке Бельско-Бяла силовики местного центрального бюро прекратили преступную деятельность хакера, имеющего украинское гражданство. Сообщается, что захват киберпреступника был осуществлён благодаря совместным усилиям сотрудников американского ФБР и польского бюро по борьбе с киберпреступностью.Задержанный хакер имеет солидный криминальный «послужной список» и находится в базе Интерпола: 44-летний украинец подозревается в сознательном внедрении в электронные системы вредоносных программ. При помощи электронных «вирусов» украинскому хакеру удавалось получить доступ к частным кредитным картам, откуда похищались денежные средства. Сотрудники ФБР говорят о нескольких сотнях миллионов долларов, выведенных с кредитных карт.В данный момент украинский хакер ожидает, когда решится вопрос о его экстрадиции в США. В Америке киберпреступник может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет!