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Польша: Задержанному украинскому хакеру грозит до 30 лет тюрьмы

Силовики польского бюро по борьбе с киберпреступностью совместно с ФРБ провели операцию по задержанию 44-летнего гражданина Украины. Хакеру-украинцу вменяется вина в распространении вредоносных программ и краже денег с кредитных карт. Подозреваемому грозит до 30 лет тюремного заключения.

Польша: Задержанному украинскому хакеру грозит до 30 лет тюрьмы


Радиостанция RMF-24 сообщила о громком задержании киберпреступника на территории Польши. В польском городке Бельско-Бяла силовики местного центрального бюро прекратили преступную деятельность хакера, имеющего украинское гражданство. Сообщается, что захват киберпреступника был осуществлён благодаря совместным усилиям сотрудников американского ФБР и польского бюро по борьбе с киберпреступностью.

Задержанный хакер имеет солидный криминальный «послужной список» и находится в базе Интерпола: 44-летний украинец подозревается в сознательном внедрении в электронные системы вредоносных программ. При помощи электронных «вирусов» украинскому хакеру удавалось получить доступ к частным кредитным картам, откуда похищались денежные средства. Сотрудники ФБР говорят о нескольких сотнях миллионов долларов, выведенных с кредитных карт.
В данный момент украинский хакер ожидает, когда решится вопрос о его экстрадиции в США. В Америке киберпреступник может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет!
Происшествия
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 22:05
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