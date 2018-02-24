Корпорация Apple облегчит властям Китая доступ к личной информации пользователей

Решение о переносе данных объясняется новыми требованиями в законе. Кроме того, что дата-центр Китая перенаправил ключи для того, чтобы разблокировать аккаунты iCloud. Известно, что раньше ключи хранились в США и чтобы получить доступ к ним, необходимо было разрешение суда.После передачи аккаунтов китайских пользователей, правительство Китая сможет не участвовать в разнообразных судебных процедурах, чтобы получить возможность просматривать конфиденциальную информацию.Известно, что центр обработки информации корпорации Apple был создан с помощью китайской компании, которая тесно сотрудничает с правительством и в частности с коммунистической партией. Специалисты уверены, что сотрудники Apple решили пойти навстречу властям Китая, чтобы предотвратить сложности в работе, так как Аpple не может допустить потерю доступа к активно развивающемуся рынку.