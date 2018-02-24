Корпорация Apple облегчит властям Китая доступ к личной информации пользователей
После перенесения китайских аккаунтов iСloud в дата-центр Китая компания Apple решила сделать доступ к переписке пользователей и прочим личным данным более доступным для властей. Такой информацией поделилось издание Reuters.
Решение о переносе данных объясняется новыми требованиями в законе. Кроме того, что дата-центр Китая перенаправил ключи для того, чтобы разблокировать аккаунты iCloud. Известно, что раньше ключи хранились в США и чтобы получить доступ к ним, необходимо было разрешение суда.
После передачи аккаунтов китайских пользователей, правительство Китая сможет не участвовать в разнообразных судебных процедурах, чтобы получить возможность просматривать конфиденциальную информацию.
Известно, что центр обработки информации корпорации Apple был создан с помощью китайской компании, которая тесно сотрудничает с правительством и в частности с коммунистической партией. Специалисты уверены, что сотрудники Apple решили пойти навстречу властям Китая, чтобы предотвратить сложности в работе, так как Аpple не может допустить потерю доступа к активно развивающемуся рынку.
Решение о переносе данных объясняется новыми требованиями в законе. Кроме того, что дата-центр Китая перенаправил ключи для того, чтобы разблокировать аккаунты iCloud. Известно, что раньше ключи хранились в США и чтобы получить доступ к ним, необходимо было разрешение суда.
После передачи аккаунтов китайских пользователей, правительство Китая сможет не участвовать в разнообразных судебных процедурах, чтобы получить возможность просматривать конфиденциальную информацию.
Известно, что центр обработки информации корпорации Apple был создан с помощью китайской компании, которая тесно сотрудничает с правительством и в частности с коммунистической партией. Специалисты уверены, что сотрудники Apple решили пойти навстречу властям Китая, чтобы предотвратить сложности в работе, так как Аpple не может допустить потерю доступа к активно развивающемуся рынку.
Технологии
Добавил: Oleneva Вчера, 21:55