АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Летающий монах Иосиф Купертинский шокировал при жизни служителей церкви и стал покровителем астронавтов
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Корпорация Apple облегчит властям Китая доступ к личной информации пользователей

После перенесения китайских аккаунтов iСloud в дата-центр Китая компания Apple решила сделать доступ к переписке пользователей и прочим личным данным более доступным для властей. Такой информацией поделилось издание Reuters.

Решение о переносе данных объясняется новыми требованиями в законе. Кроме того, что дата-центр Китая перенаправил ключи для того, чтобы разблокировать аккаунты iCloud. Известно, что раньше ключи хранились в США и чтобы получить доступ к ним, необходимо было разрешение суда.

Корпорация Apple облегчит властям Китая доступ к личной информации пользователей


После передачи аккаунтов китайских пользователей, правительство Китая сможет не участвовать в разнообразных судебных процедурах, чтобы получить возможность просматривать конфиденциальную информацию.

Известно, что центр обработки информации корпорации Apple был создан с помощью китайской компании, которая тесно сотрудничает с правительством и в частности с коммунистической партией. Специалисты уверены, что сотрудники Apple решили пойти навстречу властям Китая, чтобы предотвратить сложности в работе, так как Аpple не может допустить потерю доступа к активно развивающемуся рынку.
Технологии
Добавил: Oleneva Вчера, 21:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Морозов признался в наркозависимости
Илон Маск не скрывает глобальный пароль от
На снимках Google Earth найдена таинственная
Samsung выпустила мобильное ПО для экономии
Потенциально опасный гигантский астероид
Гарвардский психолог Стивен Пинкер советует людям
В сеть выложили первый тизер пикапа GMC Sierra
Ученые: Гигантские насекомые существовали в
Эквадор может стать покупателем оружия и техники
1Password сообщит, был ли пароль похищен
В Microsoft создали VR-трость для слабовидящих и
Microsoft поможет китайцам стать лидером на
Африканская красавица Евдоксия Яо затмила своими
Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в сексе за
Стивен Фрай перенес операцию по удалению опухоли
Фуркад: Россияне должны пройти на закрытии со
Независимые дизайнеры представили эскизы
Бас-гитарист Олега Газманова оказался
Падчерица Бориса Химичева Елена Дмитриева
Более тысячи самостоятельных звонков поступили с
Британские ученые предлагают снабжать поезда
Рома Зверь снял клип о жизни "социопата"
Ученые: Древние жители Северной Арктики
General Mills договорилась о приобретении Blue
Ким Кардашьян разочаровала поклонников пышным
Компания Archos представляет персонального
Евгения Медведева заявила о намерении участвовать
Анастасия Решетова возмутила подписчиков словами
Яна Кошкина решила обнажить свою грудь и
Стали известны расценки на новейшие смартфоны
Просмотреть все новости