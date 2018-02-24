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Николь Кузнецова сообщила о разводе

Николь Кузнецова, являющаяся участницей популярного телепроекта «Битва Экстрасенсов», обнародовала в своём микроблоге Instagram видеоролик. На данном видео она изображена без обручального кольца. Более этого, данный пост знаменитость сопроводила хэштегами касательно развода.

Николь Кузнецова сообщила о разводе

Несколько недель назад экстрасенс принимала участие в бексейдже. Николь Кузнецова в рамках Instagram обнародовала соответствующее видео, которое сопроводила трогательным и одновременно грустным стихотворением. В нём она рассказала, что мечтает об уюте и хочет покоя.

Фолловеры знаменитости были очень удивлены. Одни фанаты постарались наставить её на истинный путь и дали ей совет не делать глупостей. Некоторые приняли решение поддержать свою любимицу, заявив, что раз Николь решила, значит так надо. По их мнению, в жизни Кузнецовой всё сложится, потому что она мудрая, сильная, хорошая и главное светлая. Пост за три дня собрал свыше 43 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:45
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