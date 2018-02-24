Николь Кузнецова сообщила о разводе

Несколько недель назад экстрасенс принимала участие в бексейдже. Николь Кузнецова в рамках Instagram обнародовала соответствующее видео, которое сопроводила трогательным и одновременно грустным стихотворением. В нём она рассказала, что мечтает об уюте и хочет покоя.Фолловеры знаменитости были очень удивлены. Одни фанаты постарались наставить её на истинный путь и дали ей совет не делать глупостей. Некоторые приняли решение поддержать свою любимицу, заявив, что раз Николь решила, значит так надо. По их мнению, в жизни Кузнецовой всё сложится, потому что она мудрая, сильная, хорошая и главное светлая. Пост за три дня собрал свыше 43 тысяч лайков.