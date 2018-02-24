АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Летающий монах Иосиф Купертинский шокировал при жизни служителей церкви и стал покровителем астронавтов
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Продажи авто Datsun в России в январе выросли на 14,1%

Согласно итогам января отечественные автолюбители приобрели 1 263 авто японского бренда Datsun. Это на 14,1 процента превышает результаты 2017 года.

Продажи авто Datsun в России в январе выросли на 14,1%

В прошлом месяце рыночная доля Datsun достигла 1,2 процента. С 16 января Datsun пересмотрел прайс-листы авто, произведённых в этом году, подняв расценки на 7 тысяч рублей. Седан Datsun on-DO в базовой комплектации Access с 1,6-литровым мотором и механической трансмиссией расценивается в 451 000 рублей. Самая дорогая версия Dream II с аналогичным двигателем и АКПП стоит 626 000 рублей. Базовая версия Trust I хэтчбека Datsun mi-DO расценивается в 524 000 рублей. Топовое исполнение авто расценивается в 661 000 рублей.

Представителями пресс-центра компании отмечается, что увеличение расценок в прошлом месяце соответствует непосредственно средним инфляционным прогнозам. Цены на авто Datsun меняются зависимо от стоимости сырья, экономической ситуации, поведения конкурентов.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 21:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Морозов признался в наркозависимости
Илон Маск не скрывает глобальный пароль от
На снимках Google Earth найдена таинственная
Samsung выпустила мобильное ПО для экономии
Потенциально опасный гигантский астероид
Гарвардский психолог Стивен Пинкер советует людям
В сеть выложили первый тизер пикапа GMC Sierra
Ученые: Гигантские насекомые существовали в
Эквадор может стать покупателем оружия и техники
1Password сообщит, был ли пароль похищен
В Microsoft создали VR-трость для слабовидящих и
Microsoft поможет китайцам стать лидером на
Африканская красавица Евдоксия Яо затмила своими
Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в сексе за
Стивен Фрай перенес операцию по удалению опухоли
Фуркад: Россияне должны пройти на закрытии со
Независимые дизайнеры представили эскизы
Бас-гитарист Олега Газманова оказался
Падчерица Бориса Химичева Елена Дмитриева
Более тысячи самостоятельных звонков поступили с
Британские ученые предлагают снабжать поезда
Рома Зверь снял клип о жизни "социопата"
Ученые: Древние жители Северной Арктики
General Mills договорилась о приобретении Blue
Ким Кардашьян разочаровала поклонников пышным
Компания Archos представляет персонального
Евгения Медведева заявила о намерении участвовать
Анастасия Решетова возмутила подписчиков словами
Яна Кошкина решила обнажить свою грудь и
Стали известны расценки на новейшие смартфоны
Просмотреть все новости