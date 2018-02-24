Продажи авто Datsun в России в январе выросли на 14,1%

В прошлом месяце рыночная доля Datsun достигла 1,2 процента. С 16 января Datsun пересмотрел прайс-листы авто, произведённых в этом году, подняв расценки на 7 тысяч рублей. Седан Datsun on-DO в базовой комплектации Access с 1,6-литровым мотором и механической трансмиссией расценивается в 451 000 рублей. Самая дорогая версия Dream II с аналогичным двигателем и АКПП стоит 626 000 рублей. Базовая версия Trust I хэтчбека Datsun mi-DO расценивается в 524 000 рублей. Топовое исполнение авто расценивается в 661 000 рублей.Представителями пресс-центра компании отмечается, что увеличение расценок в прошлом месяце соответствует непосредственно средним инфляционным прогнозам. Цены на авто Datsun меняются зависимо от стоимости сырья, экономической ситуации, поведения конкурентов.