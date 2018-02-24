Эстонцы демонстративно едут в Латвию за выпивкой и бензином

Очередной «виток» акцизного сбора в Эстонии на «горячительные» напитки и бензин пришёлся на новогодние праздники. Эстонцы ощутили финансовые потери на собственном бюджете и решили организовать показательную акцию. Лидер недовольных эстонцев - Таави Лепик посредством Facebook призвал жителей этой прибалтийской страны принять участие в акции «24.02 — все в Латвию»! Дата мероприятия была выбрана не случайно: 24 февраля Эстония отмечает столетие провозглашения независимости.Суть протеста оказалась банальна: Таави предложил эстонцам «затариться по полной» в соседнем государстве, где стоимость бензина и алкоголя существенно ниже, чем в самой северной стране Прибалтики. 24 февраля около шестисот автомобилей с красочными наклейками пересекли эстоно-латвийскую границу через погранпункт Икла, ещё двести авто заехали на территорию Латвии через населённый пункт Валга. По замыслу организатора автопробег должен прибыть в латвийский городок Мазсалка, где пройдёт митинг против действий эстонского правительства.Власти Эстонии, оценив потери бюджета из-за недополученного акциза в 30 миллионов евро, призвали эстонцев к патриотизму и ввели на государственных автотрассах антиалкогольных патрули.