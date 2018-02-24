Мужчина из города Волжского стал жертвой домашнего полтергейста

Ночью человек слышит незримые шаги, после чего начинают открываться двери и посуда звенит на кухни. Самым страшным кошмаром звуки инструмента, стоящего возле кровати, а также волжанина часто мучают кошмары во время сна. Комнатные растения сразу засыхают, не выдерживая негативную энергетику, хотя мужчина никогда не верил в потусторонние силы, и считает себя атеистом.Соседи связывают такие события с появлением новой женщины, приехавшей из деревни. Она часто выходит на улицу в ночное время, а также любит сидеть на лавочке и приставать к прохожим с различными вопросами. Когда жертва духов находится у друзей, он себя прекрасно чувствует, но дома его сразу парализует страх.