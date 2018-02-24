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Мужчина из города Волжского стал жертвой домашнего полтергейста

Пользователи сетей заметили сообщение от мужчины из города Волжского. Он стал жертвой домашнего полтергейста, пытающегося выжить противника из квартиры.

Ночью человек слышит незримые шаги, после чего начинают открываться двери и посуда звенит на кухни. Самым страшным кошмаром звуки инструмента, стоящего возле кровати, а также волжанина часто мучают кошмары во время сна. Комнатные растения сразу засыхают, не выдерживая негативную энергетику, хотя мужчина никогда не верил в потусторонние силы, и считает себя атеистом.

Мужчина из города Волжского стал жертвой домашнего полтергейста


Соседи связывают такие события с появлением новой женщины, приехавшей из деревни. Она часто выходит на улицу в ночное время, а также любит сидеть на лавочке и приставать к прохожим с различными вопросами. Когда жертва духов находится у друзей, он себя прекрасно чувствует, но дома его сразу парализует страх.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:55
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