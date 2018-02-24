Жители Астрахани не хотят вселяться в дом с полчищами комаров и плесенью на стенах
Жители Астрахани долго ждали, пока закончится капитальный ремонт дома, расположенного на ул. 1-ой Перевозной. Однако сейчас они не хотят вселяться в него из-за полчищ комаров и плесени на стенах.
После того, как здание было признано аварийным, строители не спешили завершать работы, так что они растянулись надолго, но в последние месяцы скорость ремонта отразилась на его качестве. После таких действий в подвалах осталось много воды, вызвавшей сырость.
Также квартиры оккупировали насекомые, но больше всего горожан беспокоит угроза обвала, усилившаяся после принятых мер. Потому люди пытаются таким образом обратить внимание властей на проблему и не хотят подвергать свои жизни опасности.
После того, как здание было признано аварийным, строители не спешили завершать работы, так что они растянулись надолго, но в последние месяцы скорость ремонта отразилась на его качестве. После таких действий в подвалах осталось много воды, вызвавшей сырость.
Также квартиры оккупировали насекомые, но больше всего горожан беспокоит угроза обвала, усилившаяся после принятых мер. Потому люди пытаются таким образом обратить внимание властей на проблему и не хотят подвергать свои жизни опасности.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:05