Жители Астрахани не хотят вселяться в дом с полчищами комаров и плесенью на стенах

После того, как здание было признано аварийным, строители не спешили завершать работы, так что они растянулись надолго, но в последние месяцы скорость ремонта отразилась на его качестве. После таких действий в подвалах осталось много воды, вызвавшей сырость.Также квартиры оккупировали насекомые, но больше всего горожан беспокоит угроза обвала, усилившаяся после принятых мер. Потому люди пытаются таким образом обратить внимание властей на проблему и не хотят подвергать свои жизни опасности.