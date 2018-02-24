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Жители Астрахани не хотят вселяться в дом с полчищами комаров и плесенью на стенах

Жители Астрахани долго ждали, пока закончится капитальный ремонт дома, расположенного на ул. 1-ой Перевозной. Однако сейчас они не хотят вселяться в него из-за полчищ комаров и плесени на стенах.

После того, как здание было признано аварийным, строители не спешили завершать работы, так что они растянулись надолго, но в последние месяцы скорость ремонта отразилась на его качестве. После таких действий в подвалах осталось много воды, вызвавшей сырость.

Жители Астрахани не хотят вселяться в дом с полчищами комаров и плесенью на стенах


Также квартиры оккупировали насекомые, но больше всего горожан беспокоит угроза обвала, усилившаяся после принятых мер. Потому люди пытаются таким образом обратить внимание властей на проблему и не хотят подвергать свои жизни опасности.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:05
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