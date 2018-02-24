В Индии школьники погибли под колесами машины, протаранившей школу

Сообщается, что автомобиль мчался на высокой скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением и машина врезалась в стену расположенной рядом школы. В итоге авария унесла жизни 9 учащихся этой школы. Еще 24 человека были травмированы.Причины ДТП, а также любая информация о водителе пока не сообщаются. На месте происшествия ведутся следственные мероприятия.Власти индийского штата принесли соболезнования родным погибших детей.