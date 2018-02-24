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В Индии школьники погибли под колесами машины, протаранившей школу

На востоке Индии автомобиль протаранил здание школы. В результате погибли 9 учеников.
В Индии школьники погибли под колесами машины, протаранившей школу


Сообщается, что автомобиль мчался на высокой скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением и машина врезалась в стену расположенной рядом школы. В итоге авария унесла жизни 9 учащихся этой школы. Еще 24 человека были травмированы.

Причины ДТП, а также любая информация о водителе пока не сообщаются. На месте происшествия ведутся следственные мероприятия.

Власти индийского штата принесли соболезнования родным погибших детей.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 20:25
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