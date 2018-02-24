Африканская красавица Евдоксия Яо затмила своими габаритами Ким Кардашьян

Девушка в восторге от американской звезды и пытается немного подражать ей в фасоне одежды, хотя у нее это плохо получается. Нестандартное телосложение не мешает Евдоксии Яо позировать перед камерами в облегающих нарядах, но раньше она была не столь оптимистично настроена. Африканка часто подвергалась критике и читала негативные сообщения, однако она поняла, что такой образ может привести к успеху. Публика сначала была шокирована провокационными сюжетами с необычной фигурой.Потом люди уже привыкли к яркой гамме нарядов молодой особы, не прибегающей к диетам или пластике. Она также не хочет оказываться в центре мужского внимания, потому что выбрала такой способ ради достижения результата и карьеры.