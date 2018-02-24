Компания GMC опубликовала первый тизер нового пикапа

В преддверии презентации новой мощной версии внедорожного пикапа Sierra 2019 руководство корпорации GMC решило к новинке привлечь внимание. В Сети опубликовали кадр работающих габаритных полностью светодиодных передних огней. Касательно технических характеристик GMC Serra информация пока отсутствует. По мнению инсайдеров, инженеры могли только незначительно изменить ряд моментов. В целом автомобиль останется на родной своей платформе. Вряд ли изменится также моторная гамма транспортного средства. Не ожидается также более богатый выбор.Как и раньше, у покупателей будет возможность приобрести пикап с бензиновым V8 на 5 либо 6,2 литра. Двигатель работает в паре с автоматической либо механической КПП на 6/10 скоростей соответственно.