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Компания GMC опубликовала первый тизер нового пикапа

В интернете опубликовали первое официальное изображение современного пикапа версии GMC Serra 2019. Внешний вид авто остаётся неизвестным. Подтверждается наличие светодиодных фар.

Компания GMC опубликовала первый тизер нового пикапа

В преддверии презентации новой мощной версии внедорожного пикапа Sierra 2019 руководство корпорации GMC решило к новинке привлечь внимание. В Сети опубликовали кадр работающих габаритных полностью светодиодных передних огней. Касательно технических характеристик GMC Serra информация пока отсутствует. По мнению инсайдеров, инженеры могли только незначительно изменить ряд моментов. В целом автомобиль останется на родной своей платформе. Вряд ли изменится также моторная гамма транспортного средства. Не ожидается также более богатый выбор.

Как и раньше, у покупателей будет возможность приобрести пикап с бензиновым V8 на 5 либо 6,2 литра. Двигатель работает в паре с автоматической либо механической КПП на 6/10 скоростей соответственно.
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Добавил: tantan61 Вчера, 21:15
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