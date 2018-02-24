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Падчерица Бориса Химичева Елена Дмитриева подделала тест ДНК его внебрачной наследницы Дарьи Ганичевой

Во время беседы с журналистами Антонина Саврасова-Абрамова пролила свет на историю с неподтвержденным тестом ДНК внебрачной наследницы актера Дарьи Ганичевой. Оказалось, что падчерица Бориса Химичева Елена Дмитриева подделала первые результаты.

При жизни он не имел детей от пяти избранниц, однако после смерти кумира зрителей СМИ стали известны подробности о внебрачном ребенке. Балерина Дарья Ганичева безуспешно пыталась доказать факт кровного родства с артистом, а также вместе с матерью выступала на ТВ и дважды сдавала анализы. В первом случае использовался ДНК женщины и предполагаемого родственника Леонида, но второй раз результат оказался положительным.

Падчерица Бориса Химичева Елена Дмитриева подделала тест ДНК его внебрачной наследницы Дарьи Ганичевой


Подруга Бориса Химичева уверена, что падчерица специально повезла наследницу в лабораторию, где у нее были связи, после чего получила отрицательный результат. Пока Елена Дмитриева получила все имущество знаменитости, но окружение балерины считает, что она тоже должна получить свою долю, хотя сама дочка отказывается от такого наследства.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:00
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