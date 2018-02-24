Анисина поведала, как Джигурда договаривался с ЗАГСом о росписи на 23 февраля
Марина Анисина поведала, как Никита Джигурда договаривался с сотрудниками ЗАГСа, что бы их расписали на 23 февраля. По её словам, теперь День защитника Отечества является для их семьи особенным праздником.
Марина Анисина в своём микроблоге Instagram обнародовала новое фото, под которым рассказала, что десять лет назад Никита Джигурда уговорил руководство организации в свой выходной выйти и их расписать. По её словам, они до сих пор продолжают защищать своё отечество с любовью, чего пожелала и своим фанатам. Подписчики поздравили супружескую пару с праздничной датой, а также пожелали им оставаться такими же открытыми и искренними.
Также Анисина опубликовала несколько снимков, где они позируют с Джигурдой. Фолловеры сказали, что шоумен, невзирая на свой возраст, имеет отличный вид. Фотография в течение часа сумела собрать более 310 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 20 поздравительных комментариев от фанатов звёздного семейства.
Марина Анисина в своём микроблоге Instagram обнародовала новое фото, под которым рассказала, что десять лет назад Никита Джигурда уговорил руководство организации в свой выходной выйти и их расписать. По её словам, они до сих пор продолжают защищать своё отечество с любовью, чего пожелала и своим фанатам. Подписчики поздравили супружескую пару с праздничной датой, а также пожелали им оставаться такими же открытыми и искренними.
Также Анисина опубликовала несколько снимков, где они позируют с Джигурдой. Фолловеры сказали, что шоумен, невзирая на свой возраст, имеет отличный вид. Фотография в течение часа сумела собрать более 310 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 20 поздравительных комментариев от фанатов звёздного семейства.