Пользователи Сети считают, что новый ухажер Анастасии Волочковой мошенник

На официальной страничке Анастасии появилось множество комментариев. Под каждым новым фотоснимком подписчики пишут свое мнение по поводу Михаила. Они обвиняют его во всех грехах. Фанаты считают, что он недостаточно богат для балерины, а когда он обнимает Волочкову, то многим кажется, что его кто-то заставляет это делать.Поклонники совершенно не замечают нежных чувств у бойфренда по отношению к своей женщине. А нашлись и те, кому показалось, что его физиономия мелькала в криминальной хронике и даже обвиняют его в том, что у него проблемы с психикой.Также участником данной схемы может быть и Анастасия. От их снимков веет холодом, и выглядят они наиграно. Наряды их не соответствуют погодным условиям. Например, находясь в одном доме, он предпочитает надевать свитер, а она – майку. А под «подарками от любимой» он постоянно ставит ссылку на страничку балерины и не пишет ее имени.Поэтому пользователи уверены, что Михаил – мошенник, которого Анастасия где-то сама нашла. А другие считают, что это пиар, который придумала сама Волочкова.